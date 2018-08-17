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Чемпионат мира по самбо среди школьников

Узбекские самбисты поборются за медали в первом чемпионате среди школьников

Международная федерация самбо
Спорт
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На первом чемпионате мира по самбо среди школьников в Орле соберутся почти триста спортсменов из 25 стран.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik . Юные узбекистанцы примут участие в соревнованиях по самбо, которые пройдут 23-24 августа в российском городе Орел.

Отмечается, что чемпионат пройдет в год 80-летия самбо. В состязаниях примут участие более 250 юных самбистов из 25 стран мира - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Германии, Греции, Индии, Израиля, Казахстана, Кипра, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Монголии, Нидерландов, Пакистана, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана,Туркмении и Франции, пишет РИА Новости

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© НОК Узбекистана
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Чемпионат обещает стать большим фестивалем спорта. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, мероприятия по популяризации русского языка, конкурсы для школьников и студентов. Также состоится международный форум с участием почетных гостей, сообщала ранее Международная федерация самбо.

По словам председателя общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России" Николая Королева, чемпионату предшествовала долгая подготовка. Организаторы выражают надежду, что это будет лучшее в мире первенство мира среди школьников.

Напомним, решение о проведении Чемпионата мира в Орле было принято Исполнительным комитетом Международной федерации школьного спорта в 2016 году. Медали чемпионата будут разыграны в десяти весовых категориях  среди юношей и в аналогичном количестве весовых категорий среди девушек.

Чемпионат мира по самбо - 2016 в Болгарии
© Международной федерации самбо (ФИАС)
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Организаторами мероприятия выступают министерство спорта РФ, министерство образования и науки России, общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение "Юность России" под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF), Международная федерация самбо, Всероссийская федерация самбо и администрация Орловской области.

Теги:
школьники, Самбо, Узбекистан, Россия



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