Узбекские самбисты поборются за медали в первом чемпионате среди школьников

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik . Юные узбекистанцы примут участие в соревнованиях по самбо, которые пройдут 23-24 августа в российском городе Орел.
Отмечается, что чемпионат пройдет в год 80-летия самбо. В состязаниях примут участие более 250 юных самбистов из 25 стран мира - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Германии, Греции, Индии, Израиля, Казахстана, Кипра, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Монголии, Нидерландов, Пакистана, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана,Туркмении и Франции, пишет РИА Новости
Чемпионат обещает стать большим фестивалем спорта. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, мероприятия по популяризации русского языка, конкурсы для школьников и студентов. Также состоится международный форум с участием почетных гостей, сообщала ранее Международная федерация самбо.
По словам председателя общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России" Николая Королева, чемпионату предшествовала долгая подготовка. Организаторы выражают надежду, что это будет лучшее в мире первенство мира среди школьников.
Напомним, решение о проведении Чемпионата мира в Орле было принято Исполнительным комитетом Международной федерации школьного спорта в 2016 году. Медали чемпионата будут разыграны в десяти весовых категориях среди юношей и в аналогичном количестве весовых категорий среди девушек.