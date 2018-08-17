Узбекские самбисты поборются за медали в первом чемпионате среди школьников

На первом чемпионате мира по самбо среди школьников в Орле соберутся почти триста спортсменов из 25 стран.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik . Юные узбекистанцы примут участие в соревнованиях по самбо, которые пройдут 23-24 августа в российском городе Орел.

Отмечается, что чемпионат пройдет в год 80-летия самбо. В состязаниях примут участие более 250 юных самбистов из 25 стран мира - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Германии, Греции, Индии, Израиля, Казахстана, Кипра, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Монголии, Нидерландов, Пакистана, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана,Туркмении и Франции, пишет РИА Новости

© НОК Узбекистана НОК привлечет курашистов и самбистов к участию в соревнованиях по дзюдо Чемпионат обещает стать большим фестивалем спорта. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, мероприятия по популяризации русского языка, конкурсы для школьников и студентов. Также состоится международный форум с участием почетных гостей, сообщала ранее Международная федерация самбо.

По словам председателя общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России" Николая Королева, чемпионату предшествовала долгая подготовка. Организаторы выражают надежду, что это будет лучшее в мире первенство мира среди школьников.

Напомним, решение о проведении Чемпионата мира в Орле было принято Исполнительным комитетом Международной федерации школьного спорта в 2016 году. Медали чемпионата будут разыграны в десяти весовых категориях среди юношей и в аналогичном количестве весовых категорий среди девушек.

Организаторами мероприятия выступают министерство спорта РФ, министерство образования и науки России, общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение "Юность России" под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF), Международная федерация самбо, Всероссийская федерация самбо и администрация Орловской области.