Узбекский боксер Шахрам Гиясов уложил нокаутом соперника из Ганы

Спортсмен провел четвертый профессиональный бой на ринге в штате Калифорния (США). Соперник Гиясова получил первый в своей карьере нокаут.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Профессиональный боксер Узбекистана Шахрам Гиясов одержал четвертую победу на профессиональном ринге в Нью-Йорке.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Соперником узбекского боксера стал представитель Ганы Альберт Менса, который смог продержаться лишь до третьего раунда. Далее он техническим нокаутом после ударов по корпусу проиграл узбекистанцу.

Отметим, что Гиясов на профессиональном ринге провел уже 4 боя и во всех одержал победу. На счету Менса 39 боев, 31 победа, 6 поражений и 1 ничья. Этот нокаут стал первым в его профессиональной карьере.





