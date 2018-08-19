Слабонервным не смотреть: Емельяненко показал лицо после боя с Джонсоном

Ранее Александра Емельяненко госпитализировали после поединка с американским спортсменом.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко опубликовал на личной странице в Instagram фотографию своего лица после боя с американцем Тони Джонсоном на турнире WFCA 50 в Москве.

"Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!" — прокомментировал снимок спортсмен.

Подписчики пожелали бойцу скорейшего восстановления и посоветовали во время следующего турнира "добавить работу ногами".

Бой россиянина с Джонсоном закончился вничью. Судьи не смогли никому из бойцов отдать предпочтение.

Ранее Александра Емельяненко госпитализировали после боя с Джонсоном.