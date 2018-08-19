Олимпийская сборная Узбекистана одержала победу над Таиландом

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу узбекских футболистов.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана под руководством Равшана Хайдарова сыграла в заключительном матче группового этапа в рамках футбольного турнира Азиатских игр.

Футбольная ассоциация Узбекистана Узбекистанцы разгромили Катар на Азиатских играх

"В третьем туре наша команда вышла на поле против сверстников из Таиланда. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу узбекских футболистов", - сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Автором единственного гола стал Забихилло Уринбаев.

Ранее узбекские игроки разгромили Катар и Бангладеш.

По итогам трех туров узбекистанцы со 100% результатом занимают первое место в группе B и завоевывают путевку в плей-офф соревнования.

Двадцать третьего августа пройдут встречи 1/8 финала Азиатских игр. Сборная Узбекистана в этом раунде сыграет против команды группы А, С или D, занявшей третье место.