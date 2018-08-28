На данный момент в копилке узбекистанской сборной шесть золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград.
Ольга Забелинская собиралась выступать за Узбекистан, однако CAS отстранил ее от соревнований. Она может выступить в гонке с российской командой.
Подопечные Равшана Хайдарова дважды отыгрывались по ходу встречи, но пропустили в овертайме, оставшись в меньшинстве.
Лайнсмены Абдухамидуло Расулов и Санжар Шоюсупов под руководством Равшана Ирматова обслужили поединок между командами "Чангчунь Ятай" и "Хебей Чайна Форчун", который завершился результативной ничьей 2:2
Спортсмены сборной Узбекистана завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали в восьмой день XVIII летних Азиатских игр в Индонезии.
Встреча состоится в Австралии, где обе команды будут готовиться к предстоящему в 2019 году Кубку Азии в ОАЭ.
По признанию гимнастки, она посвятила свою медаль президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Соревнования проходили по четырем возрастным категориям: от 16 до 35 лет, от 36 до 45 лет, от 46 до 55 лет и старше 56 лет.
Турнир по электронному спорту в рамках Азиатских игр - 2018 будет проходить с 26 августа по 1 сентября по шести дисциплинам.
Сейчас узбекские игроки олимпийской сборной выступают на Азиатских играх в Индонезии.
Победив на Азиаде, теннисист получил лицензию на поездку на Олимпиаду в Токио-2020.
Боксер Муроджон Ахмадалиев нокаутировал соперника и стал обладателем вакантного титула WBA InterContinental.
В рамках шестого соревновательного дня Азиатских игр узбекистанцы выступят в девяти дисциплинах. Всего в Индонезию в составе сборной Узбекистана приехали 234 спортсмена.
Рефери из Узбекистана получила очередное назначение в качестве главного арбитра женских команд, игра пройдет 25 августа.
Узбекистан представляют 232 спортсмена в 30 видах спорта, таких, как футбол, конный спорт, теннис, пенчак силат, гребля на байдарках и каноэ, слалом, бокс, фехтование, легкая атлетика.
Азиатские игры проходят каждые четыре года среди атлетов со всех стран Азии с 1951 года. Восемнадцатые игры проходят в Джакарте и Палембанге (Индонезия) с 18 августа по 2 сентября 2018 года.
Этой команде удалось одолеть Иран со счетом 2:0, следующая встреча пройдет 27 августа и начнется в 14:00.
Гимнастка заявила, что шанс на золото есть всегда, но она сделала то, на что была готова.
Забелинская решила сменить спортивное гражданство с российского на узбекистанское.
Подопечные Равшана Хайдарова обыграли сборную Гонконга и вышли в четвертьфинал футбольного турнира.
Всего борцы выиграли по две медали каждого вида: золотых, серебряных и бронзовых.