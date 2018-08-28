Узбекистан представляют 232 спортсмена в 30 видах спорта, таких, как футбол, конный спорт, теннис, пенчак силат, гребля на байдарках и каноэ, слалом, бокс, фехтование, легкая атлетика.

Азиатские игры проходят каждые четыре года среди атлетов со всех стран Азии с 1951 года. Восемнадцатые игры проходят в Джакарте и Палембанге (Индонезия) с 18 августа по 2 сентября 2018 года.