Дарья Латышева выиграла серебро в состязаниях по ушу на Азиатских играх

Представители Узбекистана раньше не завоевывали на Азиатских играх медали в этом виде спорта.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Копилка сборной Узбекистана на Азиатских играх пополнилась еще одной медалью, сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.

Накануне в состязаниях по ушу таулу представительница республики Дарья Латышева вышла во второй этап. В решающем туре, где соревновались двенадцать спортсменов, узбекская спортсменка стала второй и завоевала серебряную медаль.

Отмечается, что в истории Азиатских игр сборная Узбекистана впервые завоевала медаль в данном виде спорта.

Таким образом, у спортивной делегации Узбекистана уже четыре медали. Вчера борцы-вольники завоевали одну золотую и две бронзовые награды.

Как сообщает НОК, сегодня второй соревновательный день Азиатских игр в Индонезии. Спортсмены Узбекистана продолжат борьбу за медали и выступят в семи видах спорта. Свое мастерство члены национальной сборной продемонстрируют в спортивной гимнастике, академической гребле, тхэквандо, стрельбе и теннисе.