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Дарья Латышева завоевала серебряную медаль по ушу на Азиатских играх

Дарья Латышева выиграла серебро в состязаниях по ушу на Азиатских играх

© REUTERS / BEAWIHARTA
Спорт
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Представители Узбекистана раньше не завоевывали на Азиатских играх медали в этом виде спорта.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Копилка сборной Узбекистана на Азиатских играх пополнилась еще одной медалью, сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.

Накануне в состязаниях по ушу таулу представительница республики Дарья Латышева вышла во второй этап. В решающем туре, где соревновались двенадцать спортсменов, узбекская спортсменка стала второй и завоевала серебряную медаль.

Отмечается, что в истории Азиатских игр сборная Узбекистана впервые завоевала медаль в данном виде спорта.

Главный тренер олимпийской сборной Узбекистана Равшан Хайдаров
© НОК Узбекистана
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Таким образом, у спортивной делегации Узбекистана уже четыре медали. Вчера борцы-вольники завоевали одну золотую и две бронзовые награды.

Как сообщает НОК, сегодня второй соревновательный день Азиатских игр в Индонезии. Спортсмены Узбекистана продолжат борьбу за медали и выступят в семи видах спорта. Свое мастерство члены национальной сборной продемонстрируют в спортивной гимнастике, академической гребле, тхэквандо, стрельбе и теннисе.




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