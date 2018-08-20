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Боксер Шохжахон Эргашев

Боксер Шохжахон Эргашев отправил в нокаут соперника из Уганды

© УзА
Спорт
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В марте 2018 года Эргашев вошел в десятку лучших спортсменов по версии Всемирной боксерской ассоциации.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Узбекский боксер Шохжахон Эргашев отправил в нокаут соперника из Уганды Джуму Васву на турнире в Москве.

"Эргашев защищал свой пояс WBA International. В четвертом раунде соперник не выдержал ударов Эргашева и рефери остановил бой", - уточняется на сайте НОК.

Эргашев провел на профессиональном ринге 14 боев и во всех одержал победу, среди них 13 - нокаутом. В марте 2018 года он  вошел в десятку лучших спортсменов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В первом полусреднем весе Эргашев занял девятую строчку рейтинга.

Теги:
Бокс, Москва, Узбекистан



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