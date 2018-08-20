В марте 2018 года Эргашев вошел в десятку лучших спортсменов по версии Всемирной боксерской ассоциации.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Узбекский боксер Шохжахон Эргашев отправил в нокаут соперника из Уганды Джуму Васву на турнире в Москве.

"Эргашев защищал свой пояс WBA International. В четвертом раунде соперник не выдержал ударов Эргашева и рефери остановил бой", - уточняется на сайте НОК.

Эргашев провел на профессиональном ринге 14 боев и во всех одержал победу, среди них 13 - нокаутом. В марте 2018 года он вошел в десятку лучших спортсменов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В первом полусреднем весе Эргашев занял девятую строчку рейтинга.