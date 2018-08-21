Тхэквондисты Светлана Осипова и Дмитрий Шокин вышли в полуфинал

XVIII Азиатские игры проводятся в Индонезии. Сегодня, 21 августа, тхэквондисты также участвуют в боях.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В третий соревновательный день Азиатских игр узбекские спортсмены выступят в таких видах спорта, как тхэквондо, греко-римская борьба, тяжелая атлетика, ушу, спортивная гимнастика, академическая гребля, слалом, теннис и плавание, сообщает пресс-служба НОК.

Дмитрий Шокин, который защищал Узбекистан в состязаниях тхэквондистов до 80 кг, отправился в полуфинал. В четвертьфинале Шокин обыграл индийца Акшай Кумара со счетом 15:1.

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Представительница Узбекистана Светлана Осипова победила соперницу в категории до 67 кг и вышла в полуфинал.

В очередном туре Светлана будет бороться с Дениз Кансел из Казахстана. Дмитрий Шокин померяется силами с представителем ОАЭ Каттаном Хамзой.

Соревнования начнутся в 15:00 по ташкентскому времени.