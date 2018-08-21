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Давит Модзманашвили в поединке против борца из Индии

Давит Модзманашвили стал обладателем бронзовой награды Азиатских игр

© REUTERS / WILLY KURNIAWAN
Спорт
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Спортсмен победил соперников из Индонезии и Монголии и вышел в полуфинал.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Очередную медаль Азиатских игр завоевал борец вольного стиля Давит Модзманашвили.

В категории до 125 кг спортсмен победил соперников из Индонезии, Монголии и вышел в полуфинал. В борьбе за путевку в финал Модзманашвили уступил борцу из Ирана.

В поединке за бронзовую награду Модзманашвили одержал победу над борцом из Индии со счетом 2:0, передает пресс-служба НОК.

Эта медаль стала седьмой в копилке сборной. На данный момент у Узбекистана одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые награды.




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