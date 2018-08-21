Давит Модзманашвили стал обладателем бронзовой награды Азиатских игр

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Очередную медаль Азиатских игр завоевал борец вольного стиля Давит Модзманашвили.
В категории до 125 кг спортсмен победил соперников из Индонезии, Монголии и вышел в полуфинал. В борьбе за путевку в финал Модзманашвили уступил борцу из Ирана.
В поединке за бронзовую награду Модзманашвили одержал победу над борцом из Индии со счетом 2:0, передает пресс-служба НОК.
Эта медаль стала седьмой в копилке сборной. На данный момент у Узбекистана одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые награды.