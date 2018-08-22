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Адхамджон Эргашев

Третий день Азиатских игр принес Узбекистану еще три медали

© REUTERS / DARREN WHITESIDE
Спорт
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За день сборная завоевала одну серебряную медаль и две бронзовых. На данный момент у Узбекистана десять медалей: одно золото, три серебра и шесть бронзовых наград.

ТАШКЕНТ, 22 авг -Sputnik. В двух городах Индонезии - Джакарте и Палембанге прошел третий соревновательный день Азиатских игр. Узбекистанцы выступали в различных видах спорта и смогли принести сборной еще три медали, сообщает НОК Узбекистана.

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Первым призером дня стал Адхамжон Эргашев. С результатом 298 килограммов тяжелоатлет завоевал бронзовую награду. Далее состоялось выступление тхэквондистов. Светлана Осипова в категории +67 килограммов победила представительниц Ирана и Камбоджи. В полуфинале Осипова уступила сопернице из Казахстана Жансель Дениз и стала бронзовым призером турнира.

Среди юношей в категории +80 кг выступил Дмитрий Шокин. Узбекистанец победил спортсменов из Индии и Иордании. В финале тхэквондист Узбекистана с разницей в одно очко уступил сопернику из Ирана Сайиду Раджаби со счетом 2:3 и взял серебро.

Матч сборных Узбекистана и Катара на Азиатских играх в Индонезии
Футбольная ассоциация Узбекистана
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Всего сборная республики за день завоевала три медали – одно серебро и две бронзы. На данный момент у Узбекистана десять медалей: одно золото, три серебра и шесть бронзовых наград.

Сегодня стартовал четвертый соревновательный день Азиатских игр. Узбекские спортсмены будут состязаться в одиннадцати дисциплинах: плавании, фехтовании, тхэквондо, греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, велоспорте, слаломе, академической гребле, стрельбе и теннисе.




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