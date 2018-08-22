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Бекзод Абдурахманов

Узбекистанец завоевал золото в вольной борьбе на Азиатских играх

© AP Photo / Firdia Lisnawati
Спорт
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Всего узбекские спортсмены завоевали четыре медали и стали вторыми в общекомандном зачете.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Бекзод Абдурахмонов в категории -74 кг завоевал золото на XVIII Азиатских играх.

Борцы вольного стиля два дня выходили на ковер и боролись за медали. В данной дисциплине соревнования проходили в шести весовых категориях, где участвовало 106 спортсменов. Всего узбекские спортсмены завоевали четыре медали и стали вторыми в общекомандном зачете.

Адхамджон Эргашев
© REUTERS / DARREN WHITESIDE
Третий день Азиатских игр принес Узбекистану еще три медали
Бронзовыми призерами стали Сирожиддин Хасанов в категории до 65 кг, Магомед Ибрагимов в категории до 97 кг и Давит Модзманашвили (до 125 кг).

Лидерами общекомандного зачета стали представители Ирана – три золота, одна бронза. Борцы из Японии и Казахстана замкнули тройку с одной серебряной и тремя бронзовыми наградами.




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