Велогонщица Ольга Забелинская ждет решения по участию в Азиатских играх

Олимпийскую чемпионку не допустили до соревнований в связи с протестом вьетнамской сборной.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская ждет решения по своему дальнейшему участию в Азиатских играх, после того как ее сняли с групповой гонки, попросив предоставить дополнительные документы, сообщает РИА Новости.

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Напомним, спортсменка решила сменить спортивное гражданство с российского на узбекистанское. Выступление на Азиатских играх в Индонезии должно было стать ее дебютом за новую сборную.

"Вьетнамская сторона подала протест, и я не стартовала в групповой гонке. Времени предпринять что-то не было. Попросили предоставить от UCI (Международного союза велосипедистов) документ о свершившемся переходе, мы предоставили. Больше ничего не просили. Жду, смогу ли выступить в "разделке", - сообщила Ольга Забелинская новостному агентству.

Спортсменка также отметила, что ждет разрешения выступить и в других дисциплинах - "преследовании", омниуме, мэдисоне.

Гонщица прибыла на Азиатские игры, будучи аккредитованной, на групповую гонку ей выдали транспондер и стартовый номер, но выступить Ольга Забелинская не смогла.