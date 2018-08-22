Кого из футболистов Эктор Купер вызвал на тренировочный сбор

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Национальная сборная Узбекистана во главе с Эктором Купером начала учебно-тренировочный сбор в Ташкенте, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Аргентинский специалист пригласил на сборы 30 футболистов. Купер и его штаб смогут познакомиться с игроками, оценить их физическое и функциональное состояние.

На сбор вызваны следующие футболисты.

Вратари: Элдорбек Суюнов ("Пахтакор"), Муроджон Зухуров ("Бунёдкор"), Санжар Кувватов ("Насаф"), Игнатий Нестеров ("Локомотив", Ташкент).

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Что ответил Эктор Купер о шансах Узбекистана сыграть на ЧМ-2022

Защитники: Виталий Денисов ("Крылья Советов", Россия), Санъат Шихов ("Бухара"), Мурод Холмухамедов ("Коканд 1912"), Анзур Исмаилов ("Локомотив", Ташкент), Ислом Тухтаходжаев ("Локомотив", Ташкент), Шохрух Гадоев ("Тэджон Ситизен", Южная Корея), Егор Кримец ("Пахтакор"), Шухрат Мухаммадиев ("Локомотив", Ташкент), Олег Зотеев ("Локомотив", Ташкент), Шерзод Азамов ("Пахтакор"), Фаррух Сайфиев ("Пахтакор").

Полузащитники: Одил Ахмедов ("Шанхай СИПГ", Китай), Хусниддин Гафуров ("Локомотив", Ташкент), Азизбек Хайдаров ("Бунёдкор"), Сардор Мирзаев ("Локомотив", Ташкент), Отабек Шукуров ("Шарджа", ОАЭ), Сардор Сабирходжаев ("Бунёдкор"), Срадор Рашидов ("Локомотив", Ташкент), Эльдор Шомуродов ("Ростов", Россия), Санжар Турсунов ("Тэджон Ситизен", Южная Корея), Владимир Козак ("Пахтакор"), Жавлон Ибрагимов ("Бунёдкор").

Нападающие: Темурходжа Абдухоликов ("Локомотив", Ташкент), Марат Бикмаев ("Локомотив", Ташкент), Иван Нагаев ("Кызылкум"), Игорь Сергеев ("Пахтакор").

Напомним, сборная Узбекистана в сентябре сыграет товарищеский матч с Сирией 6 сентября и с Ираном 11 сентября.

