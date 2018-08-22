Эктор Купер присмотрел несколько игроков из олимпийской сборной

Новый тренер сборной Узбекистана рассказал, на что он обращает внимание при отборе футболистов в команду, и поделился мнением о соперниках на сентябрьские товарищеские матчи.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Новый главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер посмотрел все матчи олимпийской команды республики на Азиатских играх в Индонезии.

"Олимпийская команда состоит из очень хорошо сформированных и сильных игроков. Я присмотрел несколько игроков из этой команды. Мы привлечем их к следующему учебно-тренировочному сбору", - заявил Купер в интервью Ассоциации футбола Узбекистана.

По его словам, в первую очередь он обращает внимание на физическое и функциональное состояние игрока во время тренировки. Кроме того, футболист, вызванный на сбор, должен соответствовать его стилю.

Купер признался, что посмотрел все матчи сборной Узбекистана, сыгранные в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.

"Мы также с моими помощниками проанализировали видео товарищеских матчей, проведенных в этом году. Мы решили пригласить всех футболистов принять участие в первом сборе. Во время учебно-тренировочных сборов мы узнаем больше об игроках и их возможностях. Исходя из этого мы формируем сборную", - пояснил специалист.

На учебно-тренировочный сбор, проходящий сейчас в Ташкенте, Купер вызвал 30 игроков. Однако это не значит, что приглашенным на сбор футболистам гарантировано место в национальной команде, подчеркнул тренер.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Кого из футболистов Эктор Купер вызвал на тренировочный сбор

"Игрокам, которыми мы останемся недовольны, мы сразу сообщим, и они не попадут в основную команду. Кроме того, регулярный мониторинг матчей Суперлиги позволит нам приглашать новых игроков в национальную сборную", - сказал он.

По словам Купера, он доволен противниками сборной Узбекистана на предстоящие товарищеские матчи. Напомним, 6 сентября команда республики сыграет с Сирией, а 11 сентября - с Ираном.

"Не стоит подразделять соперников на сильных и слабых. Важно, чтобы мы формировали собственный стиль игры и основной состав", - заметил Купер.

Напомним, Эктор Рауль Купер родился 16 ноября 1955 года в Аргентине. С 2015 года по настоящее время он работал главным тренером сборной Египта, вывел команду в финальную часть чемпионата мира в первый раз за 28 лет. Ранее возглавлял итальянский "Интер" и испанскую "Валенсию".