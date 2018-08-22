Сборная Узбекистана провела первую тренировку с Эктором Купером

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Национальная сборная Узбекистана провела первую тренировку под руководством Эктора Купера.
Ранее мы оповещали, что национальная сборная Узбекистана под руководством Эктора Купера приступила к учебно-тренировочному сбору в Ташкенте, передает Ассоциация футбола Узбекистана.
Вызванные на сбор футболисты сегодня провели первую тренировку на стадионе "ЖАР". Первоначально аргентинский специалист по очереди познакомился с каждым игроком, после начался тренировочный процесс.
Голкиперы работали с тренером по вратарям "Насафа" Денисом Иванковым. После окончания тренировки команда отправилась бассейн, наполненный льдом, где продолжила упражнения по восстановлению.
Тренировка прошла в отличной атмосфере, футболисты работали очень активно, чтобы произвести впечатление на тренера.