02:13 23 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Национальная сборная Узбекистана провела первую тренировку с Эктором Купером

Сборная Узбекистана провела первую тренировку с Эктором Купером

Спорт
Получить короткую ссылку
67 0 0

Спортсмены сыграли в футбол, а после тренировки отправились в бассейн со льдом.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Национальная сборная Узбекистана провела первую тренировку под руководством Эктора Купера.

Ранее мы оповещали, что национальная сборная Узбекистана под руководством Эктора Купера приступила к учебно-тренировочному сбору в Ташкенте, передает Ассоциация футбола Узбекистана.

Вызванные на сбор футболисты сегодня провели первую тренировку на стадионе "ЖАР". Первоначально аргентинский специалист по очереди познакомился с каждым игроком, после начался тренировочный процесс.  

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер
© Ассоциация футбола Узбекистана
Эктор Купер присмотрел несколько игроков из олимпийской сборной
В ходе тренировочного занятия Эктору Куперу помогали его помощники Хосе Карлос Фантагуцци, Антонио Сариоглу и Махмуд Фаёз Мухаммад. Сначала игроки провели легкую разминку. Затем они разделились на группы по позициям. Каждая группа выполняла индивидуальные упражнения. 

Голкиперы работали с тренером по вратарям "Насафа" Денисом Иванковым. После окончания тренировки команда отправилась бассейн, наполненный льдом, где продолжила упражнения по восстановлению.

Ассоциация футбола Узбекистана
Эктор Купер на тренировке сборной Узбекистана

Тренировка прошла в отличной атмосфере, футболисты работали очень активно, чтобы произвести впечатление на тренера.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фишки казино
    Помощь другу

    В МВД Казахстана прокомментировали видео в соцсетях, на котором мужчина, похожий на начальника ДВД Атырауской области, играет в казино.

  • Газовая плита. Архивное фото
    Бишкек без газа

    В Бишкеке на три дня отключают газ - голубого топлива не будет в двух центральных квадратах столицы.

  • Хайрулло Мирсаидов, архивное фото
    Свободен!

    Суд освободил руководителя сборной команды КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова, ранее приговоренного к 12 годам тюрьмы.

  • Махбуба Мамедзаде
    Не просто Мария

    Модель из Баку заявляет, что вынуждена была сделать необычное объявление в "агентстве по торговле невинностью", чтобы обеспечить свое будущее.

  • Аисты начали готовиться к отлету из Беларуси
    На взлет!

    Аисты начали собираться в многочисленные стаи на полях в Беларуси. Смотрите на видео, как птицы готовятся к отлету в теплые края.

  • Виталий Габния
    "Ухожу, чтобы отстоять честь"

    Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил об отставке - причиной он назвал инцидент, произошедший в минувшие выходные.

  • Фишки казино
    Помощь другу

    В МВД Казахстана прокомментировали видео в соцсетях, на котором мужчина, похожий на начальника ДВД Атырауской области, играет в казино.

  • Газовая плита. Архивное фото
    Бишкек без газа

    В Бишкеке на три дня отключают газ - голубого топлива не будет в двух центральных квадратах столицы.

  • Хайрулло Мирсаидов, архивное фото
    Свободен!

    Суд освободил руководителя сборной команды КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова, ранее приговоренного к 12 годам тюрьмы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Курбан хайит в Узбекистане
Как отмечают Курбан хайит в странах СНГ
Как в посольстве России в Аргентине сожгли кокаин
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054