Сборная Узбекистана провела первую тренировку с Эктором Купером

Спортсмены сыграли в футбол, а после тренировки отправились в бассейн со льдом.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Национальная сборная Узбекистана провела первую тренировку под руководством Эктора Купера.

Ранее мы оповещали, что национальная сборная Узбекистана под руководством Эктора Купера приступила к учебно-тренировочному сбору в Ташкенте, передает Ассоциация футбола Узбекистана.

Вызванные на сбор футболисты сегодня провели первую тренировку на стадионе "ЖАР". Первоначально аргентинский специалист по очереди познакомился с каждым игроком, после начался тренировочный процесс.

В ходе тренировочного занятия Эктору Куперу помогали его помощники Хосе Карлос Фантагуцци, Антонио Сариоглу и Махмуд Фаёз Мухаммад. Сначала игроки провели легкую разминку. Затем они разделились на группы по позициям. Каждая группа выполняла индивидуальные упражнения.

Голкиперы работали с тренером по вратарям "Насафа" Денисом Иванковым. После окончания тренировки команда отправилась бассейн, наполненный льдом, где продолжила упражнения по восстановлению.

Ассоциация футбола Узбекистана Эктор Купер на тренировке сборной Узбекистана

Тренировка прошла в отличной атмосфере, футболисты работали очень активно, чтобы произвести впечатление на тренера.