Узбекистанцы завоевали на Азиаде 14 медалей за 4 дня

По итогам четвертого дня представители сборной Узбекистана стали победителями и призерами в тхэквондо, тяжелой атлетике, греко-римской борьбе.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Сегодня в Джакарте и Палембанге проходит пятый соревновательный день Азиатских игр.

Узбекистанцы поборются за медали в одиннадцати видах спорта, сообщает НОК республики.

Напомним, по итогам вчерашнего дня спортивная делегация Узбекистана завоевала четыре медали - две золотых и две серебряных.

© REUTERS / DARREN WHITESIDE Тхэквондист Никита Рафалович принес сборной Узбекистана вторую золотую медаль

Тхэквондист Никита Рафалович в категории -80 кг на пути к финалу одолел соперников из Монголии (24:7), Афганистана (11:0), Иордании (4:2). В решающем бою узбекистанец со счетом 21:18 победил представителя Южной Кореи Хва Джун Ли и завоевал золото.

Тяжелоатлет из Узбекистана Достон Ёкубов пополнил копилку сборной еще одной медалью. Спортсмен в рывке поднял 145 кг, в толчке - 186 кг, и с общим результатом 331 кг стал серебряным призером Азиатских игр.

Победами порадовали и борцы греко-римского стиля.

Рустам Ассакалов успешно справился с соперниками из Казахстана, Кыргызстана, Индии и дошел до финала. В решающем поединке узбекский борец уступил представителю Ирана Нури Хуссайни со счетом 1:6 и стал серебряным призером.

© AP Photo / Firdia Lisnawati Узбекистанец завоевал золото в вольной борьбе на Азиатских играх

Золото под занавес четвертого соревновательного дня принес борец греко-римского стиля Муминжон Абдуллаев, который, одолев соперников из Южной Кореи, Таджикистана и Ирана, дошел до финала, где со счетом 8:0 взял верх над спортсменом из Казахстана Нурмаканом Тиналиевым.

По итогам четвертого дня соревнований в копилке сборной Узбекистана 14 медалей: три золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.