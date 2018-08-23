Узбекистанцы завоевали на Азиаде 14 медалей за 4 дня

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Сегодня в Джакарте и Палембанге проходит пятый соревновательный день Азиатских игр.
Узбекистанцы поборются за медали в одиннадцати видах спорта, сообщает НОК республики.
Напомним, по итогам вчерашнего дня спортивная делегация Узбекистана завоевала четыре медали - две золотых и две серебряных.
Тяжелоатлет из Узбекистана Достон Ёкубов пополнил копилку сборной еще одной медалью. Спортсмен в рывке поднял 145 кг, в толчке - 186 кг, и с общим результатом 331 кг стал серебряным призером Азиатских игр.
Победами порадовали и борцы греко-римского стиля.
Рустам Ассакалов успешно справился с соперниками из Казахстана, Кыргызстана, Индии и дошел до финала. В решающем поединке узбекский борец уступил представителю Ирана Нури Хуссайни со счетом 1:6 и стал серебряным призером.
По итогам четвертого дня соревнований в копилке сборной Узбекистана 14 медалей: три золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.