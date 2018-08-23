Олимпийская сборная завершила разгромом матч 1/8 финала на Азиатских играх

Подопечные Равшана Хайдарова обыграли сборную Гонконга и вышли в четвертьфинал футбольного турнира.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана под руководством Равшана Хайдарова на футбольном турнире в рамках Азиатских игр победила в 1/8 финала сверстников из Гонконга, сообщила Ассоциация футбола Узбекистана.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу узбекистанцев. Голами отметились Икром Алибаев (27-я минута), Жавохир Сидиков (60-я минута) и Забихилло Уринбаев (65-я минута).

Футбольная ассоциация Узбекистана

Футбольная ассоциация Узбекистана

Футбольная ассоциация Узбекистана 1 / 3 Футбольная ассоциация Узбекистана

В четвертьфинале турнира сборная Узбекистана сыграет с победителем пары Иран - Южная Корея.

Напомним, ранее новый тренер основной национальной сборной Эктор Купер заявил, что следит за выступлениями олимпийской команды (футболисты в возрасте до 23 лет) на Азиатских играх и планирует позже привлечь нескольких игроков к тренировкам и товарищеским матчам.