CAS не допустил Забелинскую выступать за Узбекистан на Азиатских играх

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) отклонило апелляцию ранее выступавшей за Россию велогонщицы Ольги Забелинской и Федерации велоспорта Узбекистана.

Апелляцию поддержал НОК республики. Она была подана на решение Олимпийского совета Азии (ОСА) о недопуске спортсменки до участия в индивидуальной гонке с раздельным стартом на Азиатских играх в Индонезии под флагом Узбекистана, сообщается на официальном сайте CAS.

Коллегия из трех арбитров провела экстренное совещание в четверг в офисе CAS ad hoc в Джакарте и подтвердила решение ОСА.

© Sputnik / Константин Чалабов Велогонщица Ольга Забелинская ждет решения по участию в Азиатских играх

Забелинская решила сменить спортивное гражданство с российского на узбекистанское. Выступление на Азиатских играх в Индонезии должно было стать ее дебютом за новую сборную. В среду спортсменку сняли с выступления в групповой гонке из-за протеста сборной Вьетнама и попросили предоставить дополнительные документы. После этого Забелинская заявила РИА Новости, что предоставила запрошенные документы от Международного союза велосипедистов (UCI) о свершившемся переходе под другой флаг.

Впоследствии стало известно, что ОСА принял решение, согласно которому трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Забелинская не имеет права выступать за команду Узбекистана на Азиатских играх-2018.