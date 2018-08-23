CAS не допустил Забелинскую выступать за Узбекистан на Азиатских играх

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) отклонило апелляцию ранее выступавшей за Россию велогонщицы Ольги Забелинской и Федерации велоспорта Узбекистана.
Апелляцию поддержал НОК республики. Она была подана на решение Олимпийского совета Азии (ОСА) о недопуске спортсменки до участия в индивидуальной гонке с раздельным стартом на Азиатских играх в Индонезии под флагом Узбекистана, сообщается на официальном сайте CAS.
Коллегия из трех арбитров провела экстренное совещание в четверг в офисе CAS ad hoc в Джакарте и подтвердила решение ОСА.
Впоследствии стало известно, что ОСА принял решение, согласно которому трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Забелинская не имеет права выступать за команду Узбекистана на Азиатских играх-2018.