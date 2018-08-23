Гимнастка Чусовитина: испытываю самые позитивные эмоции от серебра Азиатских игр

Гимнастка заявила, что шанс на золото есть всегда, но она сделала то, на что была готова.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Чемпионка Олимпийских игр 1992 года в составе Объединенной команды гимнастка Оксана Чусовитина заявила РИА Новости, что испытывает самые положительные эмоции от серебряной медали Азиатских игр.

Чусовитина, которой в июне исполнилось 43 года, в четверг в Джакарте (Индонезия) завоевала серебро в финале Азиатских игр в опорном прыжке.

AP Photo / Rebecca Blackwell Чусовитина стала первой в опорном прыжке на этапе Кубка вызова в Хорватии

"Эмоции самые положительные и позитивные. Хоть и второе место, но за него тоже надо было побороться серьезно. Шанс на золото есть всегда, но на что я сегодня была готова, то я сделала. Поэтому буду стремиться, тренироваться и добиваться успехов дальше. Я рада и хочу передать всем своим болельщикам, которые за меня переживали и болели, огромное спасибо", - заявила Чусовитина.