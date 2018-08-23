23:06 23 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Оксана Чусовитина

Гимнастка Чусовитина: испытываю самые позитивные эмоции от серебра Азиатских игр

Фото из личного архива гимнастки
Спорт
Получить короткую ссылку
9440

Гимнастка заявила, что шанс на золото есть всегда, но она сделала то, на что была готова.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Чемпионка Олимпийских игр 1992 года в составе Объединенной команды гимнастка Оксана Чусовитина заявила РИА Новости, что испытывает самые положительные эмоции от серебряной медали Азиатских игр.

Чусовитина, которой в июне исполнилось 43 года, в четверг в Джакарте (Индонезия) завоевала серебро в финале Азиатских игр в опорном прыжке.

Оксана Чусовитина
AP Photo / Rebecca Blackwell
Чусовитина стала первой в опорном прыжке на этапе Кубка вызова в Хорватии
"Эмоции самые положительные и позитивные. Хоть и второе место, но за него тоже надо было побороться серьезно. Шанс на золото есть всегда, но на что я сегодня была готова, то я сделала. Поэтому буду стремиться, тренироваться и добиваться успехов дальше. Я рада и хочу передать всем своим болельщикам, которые за меня переживали и болели, огромное спасибо", - заявила Чусовитина.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Финансовая отчетность, фото из архива
    Игра на понижение

    Ослабление российского рубля, а также девальвация турецкой лиры и иранского риала могут привести к увеличению импорта из этих стран в Азербайджан.

  • Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
    Без света

    Из-за несанкционированных работ по прокладке труб без электроэнергии остались сорок населенных пунктов в Брестской области Беларуси.

  • Абхазский язык
    Абхазский для всех

    Программа по реализации закона "О государственном языке Республики Абхазия" вступит в силу в 2019 году.

  • Члены вооруженной группы, захватившей здание полка ППС в Ереване. Варужан Аветисян
    Путь в политику

    Группировка "Сасна црер", захватившая летом 2016 полк полиции в Ереване, самоликвидируется, а ее члены сформируют одноименную партию.

  • Александра Гапоненко освободили до суда
    Свободен!

    Рижский суд освободил из-под стражи правозащитника Александра Гапоненко, который был арестован весной этого года.

  • Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху
    Исторические перекосы

    Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне его визита в Литву призвали помешать попыткам властей балтийской республики переписать историю.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Изготовление узбекского тандыра
Секреты тандырщика в третьем поколении
Брифинг, посвященный мерам по улучшению инвестиционной привлекательности Узбекистана.
Инвестируйте в Узбекистан: как республика привлекает иностранный капитал
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054