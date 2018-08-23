Узбекистан сыграет в четвертьфинале Азиатских игр с Южной Кореей

Этой команде удалось одолеть Иран со счетом 2:0, следующая встреча пройдет 27 августа и начнется в 14:00.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу в четвертьфинале Азиатских игр сыграет с командой Южной Кореи, сообщает Ассоциация футбола республики.

Матчи 1/8 стартовали в Индонезии 23 августа, южнокорейцам удалось одолеть Иран со счетом 2:0.

© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN Олимпийская сборная завершила разгромом матч 1/8 финала на Азиатских играх

Ранее сборная Узбекистана под руководством Равшана Хайдарова обыграла Гонконг со счетом 3:0 и также вышла в четвертьфинал. Голами отметились Икром Алибаев на 27-й минуте, Жавохир Сидиков на 60-й минуте и Забихилло Уринбаев на 65-й минуте.

За выступлениями узбекистанцев следит новый тренер основной национальной сборной Эктор Кцупер, он планирует привлечь некоторых игроков к тренировкам и товарищеским матчам.

Восемнадцатые Азиатские игры проходят с 18 августа по 2 сентября 2018 года, Узбекистан в этом году представляют 232 спортсмена в 30 видах спорта.