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Матч Узбекистан - Гонконг, 1/8 финала Азиатских игр

Узбекистан сыграет в четвертьфинале Азиатских игр с Южной Кореей

Футбольная ассоциация Узбекистана
Спорт
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Этой команде удалось одолеть Иран со счетом 2:0, следующая встреча пройдет 27 августа и начнется в 14:00.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу в четвертьфинале Азиатских игр сыграет с командой Южной Кореи, сообщает Ассоциация футбола республики.

Матчи 1/8 стартовали в Индонезии 23 августа, южнокорейцам удалось одолеть Иран со счетом 2:0.

Сборная Узбекистана по футболу на Азиатских играх
© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN
Олимпийская сборная завершила разгромом матч 1/8 финала на Азиатских играх

Ранее сборная Узбекистана под руководством Равшана Хайдарова обыграла Гонконг со счетом 3:0 и также вышла в четвертьфинал. Голами отметились Икром Алибаев на 27-й минуте, Жавохир Сидиков на 60-й минуте и Забихилло Уринбаев на 65-й минуте.

За выступлениями узбекистанцев следит новый тренер основной национальной сборной Эктор Кцупер, он планирует привлечь некоторых игроков к тренировкам и товарищеским матчам.

Восемнадцатые Азиатские игры проходят с 18 августа по 2 сентября 2018 года, Узбекистан в этом году представляют 232 спортсмена в 30 видах спорта.

Теги:
матч, Южная Корея, Футбол



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