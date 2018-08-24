Копилка сборной Узбекистана пополнилась новыми медалями Азиады

В рамках шестого соревновательного дня Азиатских игр узбекистанцы выступят в девяти дисциплинах. Всего в Индонезию в составе сборной Узбекистана приехали 234 спортсмена.

ТАШКЕНТ, 24 авг -Sputnik. Шестой день Азиады принес узбекистанской сборной две серебряных и одну бронзовую награду, сообщает НОК Узбекистана.

Велогонщик Мурод Холмуродов в соревнованиях на шоссе 40 километров с результатом 57:10.52 завоевал серебро.

Экипаж восьмерки в состязаниях по академической гребле в финале стал вторым и завоевал серебряную награду Азиатских игр.

НОК Узбекистана Азиада в Индонезии

Владислав Мустафин в заплыве на 50 метров брасом стал третьим и завоевал путевку в финал.

По данным Национального олимпийского комитета республики, в составе сборной Узбекистана 234 атлета.

На XVIII Азиатских играх больше всего спортсменов у страны-хозяйки. Индонезию представляют 934 спортсмена. Следом идет лидер общекомандного зачета Азиатских игр – Китай - с 844 спортсменами. На третьем месте по численности спортивной делегации - Таиланд, в его сборной 810 представителей.