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Азиатские Игры в Индонезии

Копилка сборной Узбекистана пополнилась новыми медалями Азиады

ANVAR_ILYASOV
Спорт
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В рамках шестого соревновательного дня Азиатских игр узбекистанцы выступят в девяти дисциплинах. Всего в Индонезию в составе сборной Узбекистана приехали 234 спортсмена.

ТАШКЕНТ, 24 авг -Sputnik. Шестой день Азиады принес узбекистанской сборной две серебряных и одну бронзовую награду, сообщает НОК Узбекистана.

Велогонщик Мурод Холмуродов в соревнованиях на шоссе 40 километров с результатом 57:10.52 завоевал серебро.

Экипаж восьмерки в состязаниях по академической гребле в финале стал вторым и завоевал серебряную награду Азиатских игр.

НОК Узбекистана
Азиада в Индонезии

Владислав Мустафин в заплыве на 50 метров брасом стал третьим и завоевал путевку в финал.

По данным Национального олимпийского комитета республики, в составе сборной Узбекистана 234 атлета.

На XVIII Азиатских играх больше всего спортсменов у страны-хозяйки. Индонезию представляют 934 спортсмена. Следом идет лидер общекомандного зачета Азиатских игр – Китай - с 844 спортсменами. На третьем месте по численности спортивной делегации - Таиланд, в его сборной 810 представителей.

Теги:
медали, Сборная Узбекистана, Индонезия



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