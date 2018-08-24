Муроджон Ахмадалиев завоевал первый в своей карьере пояс чемпиона

Боксер Муроджон Ахмадалиев нокаутировал соперника и стал обладателем вакантного титула WBA InterContinental.

ТАШКЕНТ, 24 авг -Sputnik. Боксер из Узбекистана Муроджон Ахмадалиев одержал четвертую победу на профессиональном ринге в рамках шоу в городе Коста-Месе в Калифорнии, сообщает НОК Узбекистана.

Против призера Олимпийских игр и чемпионата мира на ринг вышел чилийский боксер Рамон Контрерас. Бой, рассчитанный на десять раундов, завершился в первые три минуты: узбекистанец отправил соперника в нокаут.

Муроджон Ахмадалиев стал обладателем вакантного чемпионского пояса WBA InterContinental во втором легчайшем весе (до 55,2 кг).

© Instagram / vadimkteam Муроджон Ахмадалиев завоевал чемпионский пояс WBA InterContinental в США

Напомним, в марте 2018 года в Нью-Йорке компания "Мир бокса" подписала эксклюзивные промоутерские контракты с двумя перспективным боксерами-любителями из Узбекистана, серебряным и бронзовым призерами Олимпиады-2016: 24-летним Шахрамом Гиясовым и 23-летним Муроджоном Ахмадалиевым.

Менеджером обоих стал Руслан Хусинов, тренирует спортсменов Джастин Гамбер. Оба боксера перешли в разряд профессионалов 10 марта 2018 года досрочными нокаутами на сцене старого нью-йоркского театра Kings Theatre в Бруклине. Ахмадалиев выиграл нокаутом уже в первом раунде у аргентинского боксера Давида Паза.