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Денис Истомин из Узбекистана радуется победе над китайцем Ву Ибингом во время финального теннисного матча в одиночном разряде среди мужчин на азиатских играх 2018 года

Денис Истомин выиграл золото Азиатских игр

© AFP 2018 / MOHD RASFAN
Спорт
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Победив на Азиаде, теннисист получил лицензию на поездку на Олимпиаду в Токио-2020.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин стал победителем Азиатскихигр-2018.

В финале соревнований по теннису в одиночных состязаний среди мужчин Денис переиграл представителя Китая Йибинг Ву со счетом 2:6, 6:2, 7:6, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

"Эта победа принесла спортсмену не только золотую медаль, но и лицензию на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году. Стоит отметить, что эта лицензия на Олимпиаду-2020 стала для Узбекистана первой", -говорится в сообщении НОК.

Денис Истомин из Узбекистана поднял флаг своей страны после победы над китайцем Ву Ибингом в финальном матче мужского одиночного тенниса на азиатских играх 2018 года
© AFP 2018 / MOHD RASFAN
Денис Истомин из Узбекистана поднял флаг своей страны после победы над китайцем Ву Ибингом в финальном матче мужского одиночного тенниса на азиатских играх 2018 года

Впервые за 16 лет спортивная делегация Узбекистана завоевала золотую медаль по теннису в рамках Азиатских игр. Последний раз победительницей Азиатской Олимпиады становилась Ирода Тулаганова в 2002 году в Пусане.




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