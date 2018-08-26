Денис Истомин выиграл золото Азиатских игр

Победив на Азиаде, теннисист получил лицензию на поездку на Олимпиаду в Токио-2020.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин стал победителем Азиатскихигр-2018.

В финале соревнований по теннису в одиночных состязаний среди мужчин Денис переиграл представителя Китая Йибинг Ву со счетом 2:6, 6:2, 7:6, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

"Эта победа принесла спортсмену не только золотую медаль, но и лицензию на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году. Стоит отметить, что эта лицензия на Олимпиаду-2020 стала для Узбекистана первой", -говорится в сообщении НОК.

© AFP 2018 / MOHD RASFAN Денис Истомин из Узбекистана поднял флаг своей страны после победы над китайцем Ву Ибингом в финальном матче мужского одиночного тенниса на азиатских играх 2018 года

Впервые за 16 лет спортивная делегация Узбекистана завоевала золотую медаль по теннису в рамках Азиатских игр. Последний раз победительницей Азиатской Олимпиады становилась Ирода Тулаганова в 2002 году в Пусане.