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Оксана Чусовитина (Узбекистан) во время квалификационных соревнований по спортивной гимнастике на XXXI летних Олимпийских играх

Оксана Чусовитина рассказала, что вдохновило ее на победу

Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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По признанию гимнастки, она посвятила свою медаль президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Гимнастка Оксана Чусовитина, серебряный призер Азиатских игр в опорном прыжке, посвятила свою медаль президенту Шавкату Мирзиёеву, сообщает Podrobno.uz.

По словам спортсменки, на победу ее вдохновила прошедшая в декабре прошлого года встреча с главой государства, когда президент сказал, что болеет за нее.

Оксана Чусовитина
© AFP 2018 / PETER PARKS
Гимнастка Чусовитина: испытываю самые позитивные эмоции от серебра Азиатских игр

Кроме того, она отметила, что готовилась к нынешним соревнованиям упорно и тщательно, а следующая цель – принести Узбекистану золото.

Ранее Чусовитина призналась, что испытывает "самые позитивные и положительные" эмоции от второго места. Она считает, что сделала все, что могла.

Восемнадцатые Азиатские игры проходят с 18 августа по 2 сентября в индонезийских городах Джакарта и Палембанг, Узбекистан представляют 232 спортсмена в 30 видах спорта, среди которых футбол, конный спорт, теннис, ушу, бокс, фехтование и другие.

Теги:
Гимнастика, медаль, Оксана Чусовитина



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