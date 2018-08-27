Оксана Чусовитина рассказала, что вдохновило ее на победу

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Гимнастка Оксана Чусовитина, серебряный призер Азиатских игр в опорном прыжке, посвятила свою медаль президенту Шавкату Мирзиёеву, сообщает Podrobno.uz.
По словам спортсменки, на победу ее вдохновила прошедшая в декабре прошлого года встреча с главой государства, когда президент сказал, что болеет за нее.
Кроме того, она отметила, что готовилась к нынешним соревнованиям упорно и тщательно, а следующая цель – принести Узбекистану золото.
Ранее Чусовитина призналась, что испытывает "самые позитивные и положительные" эмоции от второго места. Она считает, что сделала все, что могла.
Восемнадцатые Азиатские игры проходят с 18 августа по 2 сентября в индонезийских городах Джакарта и Палембанг, Узбекистан представляют 232 спортсмена в 30 видах спорта, среди которых футбол, конный спорт, теннис, ушу, бокс, фехтование и другие.