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Азиатские Игры в Индонезии

Плюс шесть медалей Азиады в копилку сборной Узбекистана

ANVAR_ILYASOV
Спорт
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Спортсмены сборной Узбекистана завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали в восьмой день XVIII летних Азиатских игр в Индонезии.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik.  Восьмой день Азиады принес в копилку сборной Узбекистана еще шесть медалей. - сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.

В состязаниях по Пенчак Силат Абдумалик Салимов в весовой категории 60−65 кг стал обладателем бронзовой медали. В четвертьфинале он сразился с соперником из Ирана со счетом 3:0, а в полуфинале проиграл спортсмену из Индонезии Икбал Пратаму со счетом 0:5.

Монумент Благополучие (Акбугдай) в Ашхабаде
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Каратист Садриддин Сайматов занял третье место в категории до 60 кг. Он одолел соперников из Казахстана со счетом 8:0, Саудовской Аравии - 3:1 и в полуфинале уступил всего одно очко представителю Ирана - 6:7. В поединке за третье место Садриддин Сайматов одолел Ван Хай Нгуйена из Вьетнама со счетом 8:1 и стал обладателям бронзы.

В женском карате Барно Мирзаева  выиграла  бронзовую медаль в категории до 61 килограмм. На пути к полуфиналу она сразилась с соперниками из Кыргызстана - 8:0, Китайского Тайбэя - 3:0, Ирана 0:0. В борьбе за третье место Барно Мирзаева поборола Арм Сукиав из Таиланда со счетом 2:1.

В соревнованиях по тяжелой атлетике Руслан Нурудинов стал золотым призером и обновил рекорд Азиатских игр. В весовой категории до 105 кг Нурудинов в рывке поднял 191 кг, а в толчке — 230 кг, в сумме набрав 421 кг. В истории Азиатских игр золотая медаль в тяжёлой атлетике стала первой для сборной Узбекистана.

Денис Истомин из Узбекистана радуется победе над китайцем Ву Ибингом во время финального теннисного матча в одиночном разряде среди мужчин на азиатских играх 2018 года
© AFP 2018 / MOHD RASFAN
Денис Истомин выиграл золото Азиатских игр
Тяжелоатлетка Омадой Отакузиева стала серебряным призером Азиатских игр в весовой категории до 75 кг. В рывке она подняла 101 кг, а в толчке 136 кг, в сумме набрав 237 кг.

Легкоатлет Сухроб Ходжаев стал бронзовым призером Азиатских игр. В метании молота он показал результат 74,06 м.

На данный момент сборная Узбекистана имеет в своей копилке двадцать восемь медалей: шесть золотых, одиннадцать серебряных и одиннадцать бронзовых. Узбекистан занимает 10 место в общекомандном зачете.




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