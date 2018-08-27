Сборная Узбекистана в ноябре сыграет с Южной Кореей

Встреча состоится в Австралии, где обе команды будут готовиться к предстоящему в 2019 году Кубку Азии в ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Сборная Узбекистана 20 ноября проведет товарищеский матч против национальной команды Южной Кореи, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Встреча состоится в Австралии, где обе команды будут готовиться к предстоящему в 2019 году Кубку Азии в ОАЭ.

Напомним, 6 сентября сборная Узбекистана сыграет товарищеский матч с Сирией, 11 сентября - с Ираном, 13 октября - с Северной Кореей и 16 октября - с Катаром.

Кубок Азии будет проходить в январе в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.