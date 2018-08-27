Равшан Ирматов работает на матчах Суперлиги Китая

Лайнсмены Абдухамидуло Расулов и Санжар Шоюсупов под руководством Равшана Ирматова обслужили поединок между командами "Чангчунь Ятай" и "Хебей Чайна Форчун", который завершился результативной ничьей 2:2

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Рефери Равшан Ирматов из Узбекистана и его помощники работают на матчах Суперлиги Китая, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Лайнсмены Абдухамидуло Расулов и Санжар Шоюсупов под руководством Равшана Ирматова обслужили поединок между командами "Чангчунь Ятай" и "Хебей Чайна Форчун", который завершился результативной ничьей 2:2.

Следующий матч, который рассудит бригада Ирматова, - встреча клубов "Гуаньчжоу Эвергранд" и "Шанхай Шеньхуа" 2 сентября.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в России Равшан Ирматов и его помощники работали на матчах группового этапа Хорватия — Аргентина и Испания — Марокко.