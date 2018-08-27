Олимпийская сборная Узбекистана в драматичном матче уступила Южной Корее

Подопечные Равшана Хайдарова дважды отыгрывались по ходу встречи, но пропустили в овертайме, оставшись в меньшинстве.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана в драматичном четвертьфинальном матче на Азиатских играх уступила команде Южной Кореи со счетом 3:4.

Счет в матче южнокорейцы открыли уже на 5-й минуте, но на 17-й Жалолиддин Машарипов сравнял счет. На 35-й минуте футболисты из Южной Кореи снова вышли вперед, но в начале второго тайма Икром Алибаев помог своей команде сначала отыграться, а затем и выйти вперед. Однако южнокорейцы не сдались, и основное время матча закончилось ничьей 3:3.

Ассоциация футбола Узбекистана

Ассоциация футбола Узбекистана

Ассоциация футбола Узбекистана 1 / 3 Ассоциация футбола Узбекистана

В овертайме узбекистанцы остались в меньшинстве: удаление заработал Икром Алибаев. Корейская сборная реализовала численное преимущество, забив на 118-й минуте гол, который и позволил ей победить со счетом 4:3 и пройти в полуфинал. А подопечные Равшана Хайдарова таким образом завершили свое участие в Азиатских играх в Индонезии.