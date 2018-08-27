Забелинская может войти в команду России на Чемпионате мира

Ольга Забелинская собиралась выступать за Узбекистан, однако CAS отстранил ее от соревнований, однако она может выступить в командной гонке с российской командой.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Российская команда Cogeas-Mettler выступит на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Инсбруке в командной гонке с раздельным стартом, но определится с составом на этот вид программы позднее, куда может войти трехкратный призер Олимпийских игр Ольга Забелинская.

Гонщица Cogeas-Mettler Забелинская, по условиям "карантина", после смены спортивного гражданства с российского на узбекистанское не может выступать за новую сборную на двух чемпионатах мира, но может стартовать в командной гонке, которая проводится по клубному признаку.

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI CAS не допустил Забелинскую выступать за Узбекистан на Азиатских играх

"Международный союз велосипедистов (UCI) подтвердил, что мы можем выступить в командной гонке на чемпионате мира. Состав определится позднее, после сбора. Мы едем как команда, поэтому кто будет хорошо готов, тот и поедет. Рассматриваем всех", - ответил спортивный директор команды Cogeas-Mettler Сергей Климов на вопрос РИА Новости относительно возможного включения в заявку Забелинской.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет в австрийском Инсбруке 23-30 сентября.