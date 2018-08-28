Девятый день Азиады принес сборной Узбекистана два серебра и одну бронзу

На данный момент в копилке узбекистанской спортивной делегации 6 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль в девятый день Азиатских игр в Индонезии, сообщает пресс-служба Национально олимпийского комитета.

Тяжелоатлет Рустам Джангабаев выиграл бронзу в весовой категории +105 кг. В рывке он поднял 203 кг, в толчке — 252 кг, в сумме набрав 455 кг.

© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN Рустам Джангабаев

Золото и серебро достались спортсменам из Ирана Бехдаду Салимикордасиаби (рывок — 208 кг, толчок — 253 кг) и Саиду Аль Хосейни (208, 248).

Каратистка Бахринисо Бабаева заняла второе место, уступив в финале спортсменке из Китайского Тайбэя Шиаушуанг Гу со счетом 2:3.

© AFP 2018 / PUNIT PARANJPE Бахринисо Бабаева в поединке с Шиашуанг Гуга из Китайского Тайбэя

На пути к финалу она одолела представительниц из Филиппин (2:1), ОАЭ (5:1) и Таиланда (1:0).

В командных соревнованиях по художественной гимнастике Асаль Икрамова, Нуриниссо Усманова, Сабина Ташкенбаева, Дильдора Рахматова стали вторыми с результатом 155,3 балла и завоевали серебряные медали.