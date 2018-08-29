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Диербек Урозбоев празднует победу

Диербек Урозбоев завоевал золото Азиатских игр

Jack GUEZ / AFP
Спорт
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Тема:
Азиатские игры в Индонезии (20)
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Соперником Урозбоева в финальном поединке категории до 60 килограмм стал Шишиме Тору из Японии.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Дзюдоист Диербек Урозбоев завоевал золотую медаль на Азиатских играх в Индонезии.

Соперником Урозбоева в финальном поединке категории до 60 килограмм стал Шишиме Тору из Японии.

18th ASIAN GAMES Jakarta Palembang 2018 #hudogashukur 🥇🥇 @mma_uzbekistan 🙏

Публикация от Diyorbek Urozboev (@d_urozboev)

Всего в копилке сборной Узбекистана сейчас 39 медалей Азиатских игр: 10 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых наград. Соревнования проходят в Джакарте с 18 августа по 2 сентября 2018 года.

Напомним, Диербек Урозбоев - бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, серебряный призер Чемпионата Азии 2016 года, обладатель бронзовой медали Чемпионата мира по дзюдо - 2017.

Тема:
Азиатские игры в Индонезии (20)



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