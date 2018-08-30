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Всемирные игры кочевников в Кыргызстане

Без табака: на Всемирных играх кочевников запретили курение

Sputnik
Спорт
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2001

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана составили план антитабачной кампании в рамках спортивного форума, все объекты оснастят специальными знаками о запрете.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Всемирные игры кочевников в Республике Кыргызстан объявили территорией, свободной от табачного дыма, сообщает РИА Новости.

По словам представителя пресс-службы Министерства здравоохранения страны, в министерстве составили план антитабачной кампании. Организаторы оснастили все спортивные объекты специальными знаками, планируют обучение волонтеров, персонала игр, сотрудников увеселительных заведений – баров, ресторанов, гостиниц, а также домов отдыха.

Ранее сообщалось о том, что Кыргызстан на сегодня полностью готов к проведению Третьих Всемирных игр. Они пройдут со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль. В церемонии открытия примут участие главы шести стран – Турции, Азербайджана, Казахстана, Венгрии, самого Кыргызстана, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Теги:
министерство, Кыргызстан, Всемирные игры кочевников



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