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Главный судья во время футбольного матча

Арбитр из Узбекистана назначен на финальный матч Азиады

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Тема:
Азиатские игры в Индонезии (23)
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Финальная встреча между сборными Южной Кореи и Японии состоится 1 сентября.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Рефери из Узбекистана Азиз Асымов назначен главным арбитром финального матча футбольного турнира в рамках Азиатских игр в Индонезии, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Финальная встреча между сборными Южной Кореи и Японии состоится 1 сентября. В качестве арбитра на линии Асымову будет помогать его соотечественник Руслан Серазетдинов.

Рефери Анна Сидорова
Ассоциация футбола Узбекистана
Матч Китай - Таиланд на Азиатских играх будет судить Анна Сидорова
Ранее стало известно, что арбитр из Узбекистана Зилола Рахматова будет работать помощником судьи на матче за третье место женского футбольного турнира между Южной Кореей и Китайским Тайбэем 31 августа. Анна Сидорова назначена резервным арбитром на финальную встречу между Японией и Китаем.

Напомним, олимпийская сборная Узбекистана в мужском футбольном турнире дошла до четвертьфинала, где уступила команде Южной Кореи со счетом 3:4.

В этом году Азиатские игры проходят с 18 августа по 2 сентября в городах Джакарта и Палембанг в Индонезии, Узбекистан представляют 232 спортсмена в 30 видах спорта, среди которых, кроме футбола, теннис, пенчак, гребля на байдарках и каноэ, слалом, бокс, фехтование и другие.

Тема:
Азиатские игры в Индонезии (23)



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