Арбитр из Узбекистана назначен на финальный матч Азиады

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Рефери из Узбекистана Азиз Асымов назначен главным арбитром финального матча футбольного турнира в рамках Азиатских игр в Индонезии, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.
Финальная встреча между сборными Южной Кореи и Японии состоится 1 сентября. В качестве арбитра на линии Асымову будет помогать его соотечественник Руслан Серазетдинов.
Напомним, олимпийская сборная Узбекистана в мужском футбольном турнире дошла до четвертьфинала, где уступила команде Южной Кореи со счетом 3:4.
В этом году Азиатские игры проходят с 18 августа по 2 сентября в городах Джакарта и Палембанг в Индонезии, Узбекистан представляют 232 спортсмена в 30 видах спорта, среди которых, кроме футбола, теннис, пенчак, гребля на байдарках и каноэ, слалом, бокс, фехтование и другие.