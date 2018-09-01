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Олимпийский огонь

Огонь летних Олимпийских игр в Токио будет зажжен 11 марта 2020 года

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
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Олимпийский огонь будет зажжен в Греции, затем пламя будет отправлено в Японию.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Огонь летних Олимпийских игр в Токио будет зажжен 11 марта 2020 года, об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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Как пишет РИА Новости, церемония будет приурочена к 9-й годовщине разрушительного землетрясения и цунами на северо-востоке Японии. Стихийное бедствие произошло 11 марта 2011 года, от него погибли около 19 тысяч человек.

"Я думаю, что это замечательная идея, – сказал Бах, которого цитирует агентство Киодо. – МОК уже поддержал эту идею, потому что с самого начала МОК взял на себя обязательство при возможности внести вклад в реконструкцию этого района".

Дату 11 марта ранее предложил оргкомитет Игр в Токио. Слова Баха стали первым публичным заявлением о поддержке МОК проведения церемонии по случаю годовщины бедствия.

Олимпийский огонь будет зажжен в Греции, затем пламя будет отправлено в Японию, где будет показано в префектурах Фукусима, Иватэ и Мияги, наиболее пострадавших от катастрофы 2011 года. Японский этап эстафеты олимпийского огня начнется в Фукусиме 26 марта, пламя будет путешествовать по стране в течение 121 дня.

Теги:
Греция, Япония, Олимпиада-2020, Спорт, Токио



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