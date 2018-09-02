Боксер Мадримов посвятил победу на Азиаде Дню независимости Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Узбекский боксер Исроил Мадримов завоевал золотую медаль Азиатских игр в весовой категории 75 кг.

"Это не только моя победа, но и триумф Узбекистана. Я поздравляю всех болельщиков с этой победой. Достигнуть успеха было нелегко, и это была большая работа. Это не я один, это результат наших тренеров, работа Федерации бокса Узбекистана, уверенность в нашем президенте и созданных условиях. Я посвящаю свою золотую медаль 27-й годовщине независимости Узбекистана", - сказал спортсмен в интервью kun.uz.

На предыдущих Азиатских играх боксер выиграл серебро.

В 2019 году Мадримов планирует получить лицензии на чемпионаты Азии и мира, а также Олимпийские игры.