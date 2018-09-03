Азиатские игры - 2018 стали самыми успешными в истории сборной Узбекистана

Узбекские спортсмены завоевали на турнире 70 медалей: 21 золотую, 24 серебряных и 25 бронзовых.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Завершившиеся в Индонезии Азиатские игры - 2018 стали самыми успешными в истории участия сборной Узбекистана в этом турнире.

Узбекские спортсмены завоевали на турнире 70 медалей: 21 золотую, 24 серебряных и 25 бронзовых. В общекомандном зачете сборная республики заняла 5-е место. Рекорды турнира установили тяжелоатлет Руслан Нурудинов и легкоатлетка Светлана Радзивил (прыжки в высоту). Четырехкратным чемпионом Азиады стал Вадим Меньков (гребля на байдарках и каноэ).

Всего Узбекистан на соревнованиях представляли 233 атлета в 30 видах спорта.

В Ташкенте прилетевших чартерным рейсом спортсменов встречали как героев, сообщает Национальный олимпийский комитет. В торжественной церемонии в честь триумфаторов Азиады принимали участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, советник президента Абдужаббор Абдувахидов, заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, представители Национального олимпийского комитета, Министерства физической культуры и спорта, близкие и родные спортсменов, болельщики.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана Триумфаторов Азиады торжественно встретили в Ташкенте

Для спортсменов выступила народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова, артистка вместе со всеми собравшимися исполнила композицию "Хеч кимга бермаймиз сени, Ўзбекистон!". Атлеты проехали по городу в празднично украшенных двухэтажных автобусах.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана Юлдуз Усманова выступила для вернувшихся с Азиатских игр узбекских спортсменов

Азиатские игры проходили с 18 августа по 2 сентября в городах Джакарта и Палембанг в Индонезии, Узбекистан представляют 232 спортсмена в 30 видах спорта, среди которых, кроме футбола, теннис, пенчак, гребля на байдарках и каноэ, слалом, бокс, фехтование и другие.