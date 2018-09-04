Узбекистанцы завоевали 12 медалей за два дня Всемирных игр кочевников

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 12 медалей за первые два дня III Всемирных игр кочевников.
На счету узбекистанцев два золота, три серебра и семь бронзовых наград. Лидирует в медальном зачете сборная Казахстана, на счету которой 19 медалей, на втором месте идут хозяева соревнований из Кыргызстана, у них 18 наград, замыкает тройку лидеров Туркменистан с 12 медалями, в том числе пятью золотыми.
Как отметили организаторы игр, зрительский интерес к турниру значительно превысил их ожидания. По сообщениям очевидцев, в Кыргызстан прибыло много узбекских болельщиков, которые активно поддерживают свою сборную.
III Всемирные игры кочевников проходят со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.