Узбекистанцы завоевали 12 медалей за два дня Всемирных игр кочевников

На счету узбекистанцев два золота, три серебра и семь бронзовых наград.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 12 медалей за первые два дня III Всемирных игр кочевников.

На счету узбекистанцев два золота, три серебра и семь бронзовых наград. Лидирует в медальном зачете сборная Казахстана, на счету которой 19 медалей, на втором месте идут хозяева соревнований из Кыргызстана, у них 18 наград, замыкает тройку лидеров Туркменистан с 12 медалями, в том числе пятью золотыми.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Узбекистанцы споют и покажут национальные обряды на Играх кочевников

Во второй день соревнований бронзовые медали в соревнованиях по армрестлингу завоевали узбекистанцы Дмитрий Докучаев (до 75 кг, левая рука), Ниязы Кудратугло (до 95 кг, левая рука) и Фирдавс Гафуров (до 105 кг, левая рука). Каждый из них получил призовые в размере 15 тысяч сомов. Всего в соревнованиях по армрестлингу участвовали 56 спортсменов из 17 стран мира.

Как отметили организаторы игр, зрительский интерес к турниру значительно превысил их ожидания. По сообщениям очевидцев, в Кыргызстан прибыло много узбекских болельщиков, которые активно поддерживают свою сборную.

III Всемирные игры кочевников проходят со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.