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Участник из Узбекистана на III Международных играх кочевников в Кыргызстане

Узбекский сокол покорил Всемирные игры кочевников

© Foto : Павел Антонов
Спорт
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Тема:
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (11)
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Сокол балобан принес бронзу сборной Узбекистана в далбе - одном из национальных видов охоты.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В третий день Всемирных игр кочевников прошли соревнования в национальных видах охоты Салбуурун в ущелье Кырчын, в охоте с соколом бронза досталась представителям Узбекистана.

Далба – охота с соколом

По правилам этого вида национальной охоты охотник-кушчу запускает своего сокола в воздух, птица должна взлететь и в течение трех минут имитировать нападение на вабило из перьев куропатки, фазана и голубя, взятых из хвоста и крыльев, которое кушчу крутит на веревке. Судьи ведут учет, сколько раз сокол атакует вабило, а также внимательно следят, чтобы охотник постоянно крутил веревку.

Сокол балобан принес бронзу сборной Узбекистана в далбе, атаковав вабило 20 раз.

Открытие этногородка Кыргыз айылы в ущелье Кырчын Иссык-Кульской области Киргизии в рамках III Международных игр кочевников.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
III Международные игры кочевников в Киргизии

Полет балобана был настолько красив, что спортсмены из Объединенных Арабских Эмиратов со своими питомцами специально подошли к узбекской команде, чтобы сделать несколько фотографий на память с кушчу Илхонджоном Джураевым и его товарищами по сборной. Они своим выступлением остались не так довольны, сообщает корреспондент Sputnik.

"На следующих соревнованиях выступим лучше. Сегодня произошла досадная ошибка – перепутали в списках имена кушчу и соколов, вот и пришлось выйти паре, где птица не знает охотника. Обидно, но это был тоже достойный полет", - поделился эмоциями после соревнований один из узбекистанских спортсменов.

Бүркүт салуу – охота с беркутом

В данном виде состязаний участники испытывают своих беркутов в двух упражнениях: үндек и чырга. Победитель состязаний по бүркүт салуу определяется по количеству очков, заработанных в обеих дисциплинах.

По правилам в ундеке беркута усаживают на расстоянии 200 метров от охотника, который по сигналу судьи должен окликнуть свою птицу, держа в руках приманку. Судья оценивает время прилета беркута к руке беркутчи: если в течение двух минут птица не среагировала на голос хозяина, попытка не засчитывается.

Однако соревнования чуть не сорвали журналисты: рядом с местом, откуда беркутчи должны были звать своих питомцев, собралась такая толпа корреспондентов, операторов и простых зрителей, что птицы просто не слышали и не видели своих хозяев, поэтому далеко улетали с поля.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают порядок на открытии этногородка Кыргыз айылы в ущелье Кырчын Иссык-Кульской области Киргизии в рамках III Международных игр кочевников.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
III Международные игры кочевников в Киргизии

После двух сорванных стартов рефери попросили сотрудников милиции очистить дальний конец поля от зевак и сократить расстояние от птицы до беркутчи.

Команда Узбекистана на ВИК
© Минспорт
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Американскому охотнику это не помогло, его беркут прилетел только на второй зов, нарушив правила. Зато сборная Казахстана была на высоте. Беркуты беспрекословно слушались своих хозяев, а 17-секундный полет Алгыра к Арману Кушкарову был настолько красив и стремителен, что был отмечен не только судьями, но и аплодисментами зрителей.

А вот узбекскому охотнику не повезло: его птица отказалась даже подниматься в воздух на старте.

Судьба медалей в буркут салуу будет известна после того, как пройдут соревнования в чырге. В этом виде состязании каждый беркутчи запускает птицу в направлении сделанного из шкуры лисицы муляжа, который на скаку тянет за собой наездник. На пути полета беркута, который должен схватить "лису", устанавливаются два флажка. Расстояние между флажками составляет 150 метров. Оцениваются время и скорость полета птицы между этими флажками.

III Всемирные игры кочевников проходят со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

Тема:
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (11)



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