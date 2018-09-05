Стали известны размеры призовых за медали Азиатских игр

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Общий объем выплат победителям и призерам Азиатских игр - 2018 от Национального олимпийского комитета Узбекистана составит 210 тысяч долларов. Об этом передает Kun.uz со ссылкой на президента НОК Умида Ахмаджонова.
Кроме того, правительство республики направит 227 тысяч долларов для премирования спортсменов.
Победители Азиады получат от НОК по десять тысяч долларов.
Для обладателей золотой медали правительством предусмотрена награда в пять тысяч долларов, серебряной – три тысячи долларов, бронзовой – две тысячи долларов.
На Азиатских играх в Индонезии узбекские спортсмены завоевали 70 медалей: 21 золотую, 24 серебряных и 25 бронзовых. Таким образом узбекистанцы встали на пятое место в медальном зачете.