Стали известны размеры призовых за медали Азиатских игр

На Азиатских играх в Индонезии узбекские спортсмены завоевали 70 медалей: 21 золотую, 24 серебряных и 25 бронзовых.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Общий объем выплат победителям и призерам Азиатских игр - 2018 от Национального олимпийского комитета Узбекистана составит 210 тысяч долларов. Об этом передает Kun.uz со ссылкой на президента НОК Умида Ахмаджонова.

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Кроме того, правительство республики направит 227 тысяч долларов для премирования спортсменов.

Победители Азиады получат от НОК по десять тысяч долларов.

Для обладателей золотой медали правительством предусмотрена награда в пять тысяч долларов, серебряной – три тысячи долларов, бронзовой – две тысячи долларов.

На Азиатских играх в Индонезии узбекские спортсмены завоевали 70 медалей: 21 золотую, 24 серебряных и 25 бронзовых. Таким образом узбекистанцы встали на пятое место в медальном зачете.