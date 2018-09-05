Матч сборных Узбекистана и Сирии рассудит арбитр из Туркменистана

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. На товарищеский матч сборных Узбекистана и Сирии, который состоится 6 сентября, назначена бригада арбитров из Туркменистана, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.
Главным арбитром матча будет Чоримурод Курбанов, на линии ему помогут Полвон Полвонов и Ахмет Бекназаров.
Матч состоится на стадионе "Миллий" в Ташкенте.
Напомним, 11 сентября сборная Узбекистана сыграет товарищеский матч с Ираном, 13 октября - с Северной Кореей, 16 октября - с Катаром, 20 ноября - с Южной Кореей.