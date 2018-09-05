Кубок мира по конкуру впервые проходит в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В Узбекистане с 6 по 9 сентября впервые пройдет финал Кубка мира по конкуру FEI World Jumping Challenge.

Соревнования пройдут в Ташкентской области в конноспортивном клубе "Аллюр". В торжественных мероприятиях в ходе турнира примет участие член правящей семьи Султаната Оман, президент Федерации конного спорта Омана Аль Сайид Мунзир бин Сайф бин Хамад аль Бусаиди, который на днях прибыл в Узбекистан, пишет Podrobno.uz.

В Ташкенте Аль Сайид аль Бусаиди уже провел переговоры с вице-премьером Узбекистана Зойиром Мирзаевым. По итогам встречи стороны договорились установить и развивать тесное сотрудничество. В частности, в рамках этого партнерства специалисты из Узбекистана будут принимать участие в семинарах и учебных конференциях в Омане, совершенствуя свой опыт и знания.

Кубок мира по конкуру FEI World Jumping Challenge Final впервые проходит на азиатском континенте. Он направлен на определение наиболее талантливых всадников по всему миру, специализирующихся на преодолении препятствий.

© Sputnik / Владимир Вяткин Кубок мира по конкуру впервые открылся в Ташкенте

Спортсмены из заявленных для участия стран подразделяются на отдельные группы по географическим зонам. Результаты соревнований, проведенных в каждой стране, объединяются с другими в группе, и лучший спортсмен получает право участия в финале. Так, участниками заключительной части турнира стали 20 спортсменов из 10 географических зон.

По традиции тысячи любителей конного спорта со всего мира собираются во время финала этих соревнований, чтобы стать свидетелями зрелищных и захватывающих выступлений умелых наездников.