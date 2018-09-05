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Всадник на лошади

Кубок мира по конкуру впервые проходит в Ташкенте

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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В торжественных мероприятиях в ходе турнира примет участие член правящей семьи Султаната Оман.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В Узбекистане с 6 по 9 сентября впервые пройдет финал Кубка мира по конкуру FEI World Jumping Challenge.

Соревнования пройдут в Ташкентской области в конноспортивном клубе "Аллюр". В торжественных мероприятиях в ходе турнира примет участие член правящей семьи Султаната Оман, президент Федерации конного спорта Омана Аль Сайид Мунзир бин Сайф бин Хамад аль Бусаиди, который на днях прибыл в Узбекистан, пишет Podrobno.uz.

В Ташкенте Аль Сайид аль Бусаиди уже провел переговоры с вице-премьером Узбекистана Зойиром Мирзаевым. По итогам встречи стороны договорились установить и развивать тесное сотрудничество. В частности, в рамках этого партнерства специалисты из Узбекистана будут принимать участие в семинарах и учебных конференциях в Омане, совершенствуя свой опыт и знания.

Кубок мира по конкуру FEI World Jumping Challenge Final впервые проходит на азиатском континенте. Он направлен на определение наиболее талантливых всадников по всему миру, специализирующихся на преодолении препятствий.

Международный конный турнир
© Sputnik / Владимир Вяткин
Кубок мира по конкуру впервые открылся в Ташкенте
Спортсмены из заявленных для участия стран подразделяются на отдельные группы по географическим зонам. Результаты соревнований, проведенных в каждой стране, объединяются с другими в группе, и лучший спортсмен получает право участия в финале. Так, участниками заключительной части турнира стали 20 спортсменов из 10 географических зон.

По традиции тысячи любителей конного спорта со всего мира собираются во время финала этих соревнований, чтобы стать свидетелями зрелищных и захватывающих выступлений умелых наездников.




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