Эктор Купер попросил не ждать от сборной Узбекистана чуда в игре с Сирией

По словам Купера, во время тренировочного сбора, который начался 22 августа, он познакомился с работающим с командой персоналом, понаблюдал за физической подготовкой футболистов и сформировал состав на предстоящие матчи.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Новый главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер рассказал о подготовке к предстоящему товарищескому матчу с Сирией и попросил не ждать от команды чудес в первой же игре под его руководством, передает Ассоциация футбола Узбекистана.

По словам Купера, во время тренировочного сбора, который начался 22 августа, он познакомился с работающим с командой персоналом, понаблюдал за физической подготовкой футболистов. Состав для участия в товарищеских матчах против Сирии (6 сентября) и Ирана (11 сентября) уже сформирован, но тренер не исключает, что к команде будут привлекаться и другие игроки.

"Я уважаю всех тренеров, работавших до меня в сборной Узбекистана. Наши игроки находятся в хорошем техническом состоянии. Мы не делаем каких-либо глобальных изменений в наших тренировках. Поэтому прошу вас не ждать чуда по итогам первой игры", - сказал Купер.

Он пояснил, что при выборе футболиста прежде всего обращает внимание на его физическую подготовку.

© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN СМИ: Купер требует для сборной по футболу троих массажистов и врачей

"Я стараюсь привлечь всех игроков, выступающих на высоком уровне в своих клубах. Даже если игроки не принимали участие в товарищеских встречах, но демонстрируют хорошие результаты в своих командах, я не побоюсь пригласить их в сборную. Двери команды открыты для всех игроков, находящихся в оптимальном состоянии", - подчеркнул тренер.

Купер добавил, что следил за Азиатскими играми в Индонезии и не исключает, что некоторые выступавшие там футболисты могут в будущем усилить основную сборную.

Напомним, национальная команда Узбекистана 6 сентября на стадионе "Миллий" в Ташкенте сыграет товарищеский матч с Сирией. Затем 11 сентября предстоит товарищеская встреча с Ираном, 13 октября - с Северной Кореей, 16 октября - с Катаром, 20 ноября - с Южной Кореей.