17:39 05 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Пресс-конференция Эктора Купера перед матчем Узбекистан-Сирия

Эктор Купер попросил не ждать от сборной Узбекистана чуда в игре с Сирией

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
44 0 0

По словам Купера, во время тренировочного сбора, который начался 22 августа, он познакомился с работающим с командой персоналом, понаблюдал за физической подготовкой футболистов и сформировал состав на предстоящие матчи.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Новый главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер рассказал о подготовке к предстоящему товарищескому матчу с Сирией и попросил не ждать от команды чудес в первой же игре под его руководством, передает Ассоциация футбола Узбекистана.

По словам Купера, во время тренировочного сбора, который начался 22 августа, он познакомился с работающим с командой персоналом, понаблюдал за физической подготовкой футболистов. Состав для участия в товарищеских матчах против Сирии (6 сентября) и Ирана (11 сентября) уже сформирован, но тренер не исключает, что к команде будут привлекаться и другие игроки.

"Я уважаю всех тренеров, работавших до меня в сборной Узбекистана. Наши игроки находятся в хорошем техническом состоянии. Мы не делаем каких-либо глобальных изменений в наших тренировках. Поэтому прошу вас не ждать чуда по итогам первой игры", - сказал Купер.

Он пояснил, что при выборе футболиста прежде всего обращает внимание на его физическую подготовку.

Сборная Узбекистана по футболу на Азиатских играх
© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN
СМИ: Купер требует для сборной по футболу троих массажистов и врачей
"Я стараюсь привлечь всех игроков, выступающих на высоком уровне в своих клубах. Даже если игроки не принимали участие в товарищеских встречах, но демонстрируют хорошие результаты в своих командах, я не побоюсь пригласить их в сборную. Двери команды открыты для всех игроков, находящихся в оптимальном состоянии", - подчеркнул тренер.

Купер добавил, что следил за Азиатскими играми в Индонезии и не исключает, что некоторые выступавшие там футболисты могут в будущем усилить основную сборную.

Напомним, национальная команда Узбекистана 6 сентября на стадионе "Миллий" в Ташкенте сыграет товарищеский матч с Сирией. Затем 11 сентября предстоит товарищеская встреча с Ираном, 13 октября - с Северной Кореей, 16 октября - с Катаром, 20 ноября - с Южной Кореей.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рюмка водки, фото из архива
    Отдохнули не по-детски

    В МВД Азербайджана прокомментировали видеоролик, на котором дети курят и употребляют спиртное, произнося при этом тосты.

  • Молния
    Удар стихии

    За минувшие сутки в Гродненской области Беларуси удары молнии стали причиной семи пожаров, пострадали два жилых дома.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой
    Дружбе крепнуть!

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

  • Министерство Юстиции Армении
    Закон – не подарок

    Армянские чиновники теперь обязаны передавать в собственность государства полученные ими подарки дороже 155 долларов.

  • Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе, архивное фото
    Пятерка по географии

    Президент США Дональд Трамп, в отличие от других политиков, не путает Латвию и Литву, заявил посол республики в Соединенных Штатах.

  • Литовский политик Габриэлюс Ландсбергис
    Не надо так

    Литовские депутаты попросили руководство американской сети розничной торговли Walmart прекратить продажу футболок с символикой СССР.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Массовая свадьба в Южной Корее
Женятся все: в Южной Корее прошла массовая свадебная церемония
Когда партнер по танцу – дерево
Медвежий тверк: турист заснял косолапого во время забавного "танца"
Узбекистан на Азиатских играх
Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054