Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю провел мастер-класс в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Известный российский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю в среду провел мастер-класс в Ташкенте.
Мероприятие было организовано НОК совместно с министерством дошкольного образования Узбекистана, передает пресс-служба НОК Узбекистана.
"Мне уже почти 50 лет, но я каждый день тренируюсь. Потому что дал себе слово. Не переставайте тренироваться", - обратился Цзю к участникам мастер-класса.
"После мастер-класса состоялись показательные выступления мастеров кожаной перчатки Узбекистана. По итогам мероприятия именитому гостю были вручены памятные подарки", - добавили в НОК Узбекистана.