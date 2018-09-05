Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю провел мастер-класс в Ташкенте

На мастер-классе боксер пожелал всем стремиться к своей цели и добиваться желаемых результатов.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Известный российский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю в среду провел мастер-класс в Ташкенте.

Мероприятие было организовано НОК совместно с министерством дошкольного образования Узбекистана, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

"Мне уже почти 50 лет, но я каждый день тренируюсь. Потому что дал себе слово. Не переставайте тренироваться", - обратился Цзю к участникам мастер-класса.

© Sputnik / Исторический успех узбекистанцев на Азиаде

Известный боксер пожелал всем, кто пришел на встречу с ним, всегда стремиться к своей цели и добиваться желаемых результатов. В ходе мероприятия Цзю дал уроки мастерства совсем юным боксерам, а также поделился опытом с уже состоявшимися спортсменами.

"После мастер-класса состоялись показательные выступления мастеров кожаной перчатки Узбекистана. По итогам мероприятия именитому гостю были вручены памятные подарки", - добавили в НОК Узбекистана.