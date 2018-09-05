Узбекистанцы завоевали 19 медалей за четыре дня Игр кочевников

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 19 медалей по итогам четырех дней соревнований III Всемирных игр кочевников, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Лидируют в медальном зачете хозяева соревнований — у сборной Кыргызстана уже 43 медали: 15 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых.
На втором месте представители России — они завоевали 24 награды: 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. Замыкают тройку лидеров участники из Казахстана, на счету которых 32 медали: 9 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых.
Узбекистанцы завоевали на играх 2 золотые, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Сорок стран еще не пополнили свою копилку трофеями ВИК.
III Всемирные игры кочевников проходят со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.