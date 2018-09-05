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Открытие этногородка Кыргыз айылы в ущелье Кырчын Иссык-Кульской области Киргизии в рамках III Международных игр кочевников.

Узбекистанцы завоевали 19 медалей за четыре дня Игр кочевников

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Спорт
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Тема:
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (12)
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Лидируют в медальном зачете хозяева соревнований — у сборной Кыргызстана уже 43 награды.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 19 медалей по итогам четырех дней соревнований III Всемирных игр кочевников, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Лидируют в медальном зачете хозяева соревнований — у сборной Кыргызстана уже 43 медали: 15 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых.

На втором месте представители России — они завоевали 24 награды: 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. Замыкают тройку лидеров участники из Казахстана, на счету которых 32 медали: 9 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых.

Узбекистанцы завоевали на играх 2 золотые, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Сорок стран еще не пополнили свою копилку трофеями ВИК.

III Всемирные игры кочевников проходят со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

Тема:
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (12)

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