Узбекистанцы обошли французов в кок-бору на Играх кочевников

Кок-бору — народная игра, во время которой всадники борются за тушу козла.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Узбекистанцы обошли французов в кок-бору со счетом 19:6 на Всемирных играх кочевников. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Узбекистанцы завоевали 19 медалей за четыре дня Игр кочевников

Французы играли в кок-бору впервые, зато они имеют большой опыт игры в хорсбол — на ВИК приехала сборная по этому виду спорта.

Кок-бору — народная игра, во время которой всадники борются за тушу козла. Важно не только завладеть трофеем и удержать его, но и забросить в тай-казан (ворота) команды-соперника. В древности вместо туши козла использовался живой волк — отсюда и название "бору" (волк).

Напомним, сборная Узбекистана по итогам четырех дней Игр кочевников завоевала уже 19 медалей.