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Соревнования по кок-бору в Кыргызстане

Узбекистанцы обошли французов в кок-бору на Играх кочевников

Vyacheslav OSELEDKO / AFP
Спорт
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Тема:
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (13)
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Кок-бору — народная игра, во время которой всадники борются за тушу козла.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Узбекистанцы обошли французов в кок-бору со счетом 19:6 на Всемирных играх кочевников. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.

Открытие этногородка Кыргыз айылы в ущелье Кырчын Иссык-Кульской области Кыргызстана в рамках III Международных игр кочевников.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Узбекистанцы завоевали 19 медалей за четыре дня Игр кочевников

Французы играли в кок-бору впервые, зато они имеют большой опыт игры в хорсбол — на ВИК приехала сборная по этому виду спорта. 

Кок-бору — народная игра, во время которой всадники борются за тушу козла. Важно не только завладеть трофеем и удержать его, но и забросить в тай-казан (ворота) команды-соперника. В древности вместо туши козла использовался живой волк — отсюда и название "бору" (волк).

Напомним, сборная Узбекистана по итогам четырех дней Игр кочевников завоевала уже 19 медалей.

Тема:
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (13)
Теги:
Кыргызстан, Франция, Узбекистан



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