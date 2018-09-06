Школе для детей с ограниченными возможностями отремонтировали футбольное поле

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана отремонтировал поле специализированной государственной школы для детей с ограниченными возможностями №199 в Учтепинском районе города Ташкента.
Футбольное поле стало выглядеть как новое, сообщает пресс-служба АФУ. Школьники смогут заниматься на нем футболом и проводить различные соревнования.
- АФУ отремонтировала футбольное поле для детей с ограниченными возможностями
- АФУ отремонтировала футбольное поле для детей с ограниченными возможностями
Как сообщала раннее Футбольная ассоциация Узбекистана, согласно календарному плану, в 2018 году запланировано проведение 1000 соревнований среди детей и подростков.