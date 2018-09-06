Километры за независимость: в Ташкенте пройдет массовый забег

В забеге на 10 километров могут участвовать все желающие в возрасте от 16 лет, не имеющие противопоказаний.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Забег в честь Дня независимости Узбекистана состоится в Ташкенте 9 сентября.

Акцию организуют Союз молодежи Узбекистана, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi и школа бега ProRun при поддержке спорткомитета Общественного совета при хокимияте.

В забеге на 10 километров могут участвовать все желающие в возрасте от 16 лет. Бегуны должны быть здоровы и не иметь противопоказаний.

Чтобы присоединиться к забегу, нужно пройти обязательную регистрацию до 22:00 часов 6 сентября.

Сбор участников начнется с 7:00 утра 9 сентября на улице Нукусской (ориентир – бывшее городское ГАИ). Старт забега назначен на 9:00. Финишируют бегуны у главного входа на стадион "Пахтакор", первые 300 получат эксклюзивные медали.