Узбекистанец завоевал бронзу Игр кочевников в кыргыз-кураше

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Узбекистанец Азамжон Анваржонов завоевал бронзовую медаль III Всемирных игр кочевников в соревнованиях по кыргыз курашу, сообщает корреспондент Sputnik.

Победителем стал Тилек Куралов из Кыргызстана, серебро досталось Фархаду Анакулову из Таджикистана, еще одну бронзовую награду получил Вепа Оразмурадов из Таджикистана. Сумма денежного вознаграждения для победителя составила 70 тысяч сомов, для обладателя второго места - 35 тысяч сомов, для спортсменов, ставших третьими - 17,5 тысячи сомов.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Узбекистанцы завоевали 19 медалей за четыре дня Игр кочевников

Кыргыз кураш – один из древнейших национальных видов борьбы кыргызского народа. Спортсмены надевают просторные брюки белого цвета, верхняя часть должна быть оголена. Они стоят напротив друг друга на специальном ковре и держат захват за пояс соперника обеими руками. В схватке разрешается на небольшое время отпускать пояс одной рукой. Победителем объявляют того, кто в течение схватки сможет бросить соперника на лопатки.

III Всемирные игры кочевников проходят со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.