Узбекистанец завоевал бронзу Игр кочевников в кыргыз-кураше

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Узбекистанец Азамжон Анваржонов завоевал бронзовую медаль III Всемирных игр кочевников в соревнованиях по кыргыз курашу, сообщает корреспондент Sputnik.
Победителем стал Тилек Куралов из Кыргызстана, серебро досталось Фархаду Анакулову из Таджикистана, еще одну бронзовую награду получил Вепа Оразмурадов из Таджикистана. Сумма денежного вознаграждения для победителя составила 70 тысяч сомов, для обладателя второго места - 35 тысяч сомов, для спортсменов, ставших третьими - 17,5 тысячи сомов.
III Всемирные игры кочевников проходят со 2 по 8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.