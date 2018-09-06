Сенсация: Узбекистан выиграл у Казахстана в турнире по кок-бору

В финале турнира по кок-бору в рамках Всемирных игр кочевников встретятся сборные Кыргызстана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Сборная Казахстана, действующие чемпионы по казахскому кокпару (аналог кок-бору) сенсационно проиграли Сборной Узбекистана со счетом 4:5.

Полуфинальные матчи состоялись в четверг на ипподроме Чолпон-Аты. Во втором полуфинальном матче сборная Узбекистана сенсационно обошла сборную Казахстана, считавшуюся одним из фаворитов турнира, со счетом 4:5. В финале турнира узбекистанцы встретятся с кыргызстанцами.

Сборные Казахстана и Россия будут бороться за 3 место.