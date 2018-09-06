Сенсация: Узбекистан выиграл у Казахстана в турнире по кок-бору

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Сборная Казахстана, действующие чемпионы по казахскому кокпару (аналог кок-бору) сенсационно проиграли Сборной Узбекистана со счетом 4:5.
Сборные Казахстана и Россия будут бороться за 3 место.
В финале турнира по кок-бору в рамках Всемирных игр кочевников встретятся сборные Кыргызстана и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Сборная Казахстана, действующие чемпионы по казахскому кокпару (аналог кок-бору) сенсационно проиграли Сборной Узбекистана со счетом 4:5.
Сборные Казахстана и Россия будут бороться за 3 место.
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Вредные вещества в куклах, произведенных в Китае, обнаружили при проверке в Восточно-Казахстанской области.
В Бишкеке в драке убили мастера спорта по боевому самбо, чемпиона Кыргызстана Бекзата Жаныбекова.
Известный таджикский тренер Рашид Рахимов вновь возглавил грозненский футбольный клуб "Ахмат". Он прокомментировал свое назначение.