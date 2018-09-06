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Участники группового турнира открытого чемпионата по кок-бору

Сенсация: Узбекистан выиграл у Казахстана в турнире по кок-бору

© Sputnik / Владимир Пирогов
Спорт
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Тема:
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (15)
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В финале турнира по кок-бору в рамках Всемирных игр кочевников встретятся сборные Кыргызстана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Сборная Казахстана, действующие чемпионы по казахскому кокпару (аналог кок-бору) сенсационно проиграли Сборной Узбекистана со счетом 4:5.

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Полуфинальные матчи состоялись в четверг на ипподроме Чолпон-Аты. Во втором полуфинальном матче сборная Узбекистана сенсационно обошла сборную Казахстана, считавшуюся одним из фаворитов турнира, со счетом 4:5. В финале турнира узбекистанцы встретятся с кыргызстанцами.

Сборные Казахстана и Россия будут бороться за 3 место. 

Тема:
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (15)



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