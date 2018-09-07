Гафуров: победа узбекистанцев в кок-бору на Играх кочевников – это чудо

По словам главы узбекской Федерации кок-бору, команда рассчитывала максимум на третье место в соревнованиях и радовалась, как будто выиграла чемпионат мира.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Глава Федерации улак-кок кары (кок-бору) Узбекистана Бахромчато Гафуров прокомментировал победу команды на Всемирных играх кочевников, сообщает Sputnik Узбекистан.

По его словам, команда сильно сомневалась в возможности победы над кыргызстанцами или казахстанцами, потому что эти спортсмены считаются самыми сильными в мире. Узбекистанцы рассчитывали на третье место, но случилось чудо. После игры они радовались, как футболисты, выигравшие чемпионат мира.

Казахстанцы с честью приняли поражение и поздравили победителей с успешным выступлением.

Кроме того, Гафуров предположил, что Казахстан не рассчитывал на хорошую игру Узбекистана и не выставил сильных игроков.

Команда Узбекистана обыграла Казахстан со счетом 4:5 на ипподроме в Чолпон-Ате, несмотря на то, что сборная РК считается безоговорочным фаворитом по кок-бору. В финале узбекистанцы сыграли с кыргызстанцами.

Всемирные игры кочевников проходят 2-8 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Этот уникальный аналог Олимпиады считается одним из самых зрелищных спортивных мероприятий в Центральной Азии.